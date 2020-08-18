Напад на активістів у Києві: журналістів не допустили до відкритих зборів

"Активістів б’ю, журналістів – не пущу! Саме так у столиці реагують на пресу. 18 серпня представники ЗМІ разом із правозахисниками ГО "Стоп корупції" хотіли потрапити на відкриті збори засновників ТОВ "Бізнес-центр на Тарасівській", які були нелегітимно організовані Миколою Петренком. Проте біля дверей утворилася штовханина, і активістів фактично "вибили" з приміщення", - повідомив журналіст Стопкор з місця події.



За даними активістів, збори організовували з порушеннями процедури та виклику інших сторін.



"Як нам стало відомо, про збори засновників мали повідомити не менш ніж за 20 днів, насправді ж було повідомлено за 12. Крім того, приміщення, яке розташоване за адресою проведення зборів (Бульварно-Кудрявська, 27) не перебуває у власності чи користуванні товариства. Понад те, місце не обговорювалось учасниками, а підприємству доведеться платити за використання цього приміщення. Також на порядку денному було озвучене одне питання, а у повідомленні про скликання зборів – інше", – наголосив правозахисник Роман Литвин.



Він також додав, що частину медійників з боку Петренка запустили всередину.



На місце події викликали поліцію за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Готують відповідну заяву. На місце прибула поліція.



У результаті збори не відбулися – про це повідомив нардеп Микола Стефанчук.