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Напад на активістів у Києві: журналістів не допустили до відкритих зборів

Напад на активістів у Києві: журналістів не допустили до відкритих зборів

Київ • УНН

 • 13262 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Громадських активістів та журналістів не допустили на збори засновників ТОВ "Бізнес-центр на Тарасівській", що мали б проходити у відкритому режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Стопкор.

"Активістів б’ю, журналістів – не пущу! Саме так у столиці реагують на пресу. 18 серпня представники ЗМІ разом із правозахисниками ГО "Стоп корупції" хотіли потрапити на відкриті збори засновників ТОВ "Бізнес-центр на Тарасівській", які були нелегітимно організовані Миколою Петренком. Проте біля дверей утворилася штовханина, і активістів фактично "вибили" з приміщення", - повідомив журналіст Стопкор з місця події.

За даними активістів, збори організовували з порушеннями процедури та виклику інших сторін.

"Як нам стало відомо, про збори засновників мали повідомити не менш ніж за 20 днів, насправді ж було повідомлено за 12. Крім того, приміщення, яке розташоване за адресою проведення зборів (Бульварно-Кудрявська, 27) не перебуває у власності чи користуванні товариства. Понад те, місце не обговорювалось учасниками, а підприємству доведеться платити за використання цього приміщення. Також на порядку денному було озвучене одне питання, а у повідомленні про скликання зборів – інше", – наголосив правозахисник Роман Литвин.

Він також додав, що частину медійників з боку Петренка запустили всередину.

На місце події викликали поліцію за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Готують відповідну заяву. На місце прибула поліція.

У результаті збори не відбулися – про це повідомив нардеп Микола Стефанчук.

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