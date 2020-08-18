Нападение на активистов в Киеве: журналистов не допустили к открытым сборам

"Активистов бью, журналистов - не пущу! Именно так в столице реагируют на прессу. 18 августа представители СМИ вместе с правозащитниками ОО "Стоп коррупции" хотели попасть на открытое собрание учредителей ООО "Бизнес-центр на Тарасовской", которые были нелегитимно организованы Николаем Петренко. Однако у дверей образовалась давка, и активистов фактически "выбили" из помещения", - сообщил журналист Стопкор с места события.



По данным активистов, сборы организовывали с нарушениями процедуры и вызова других сторон.



"Как нам стало известно, о собрании учредителей должны были сообщить не менее чем за 20 дней, на самом деле же было сообщено за 12. Кроме того, помещение, расположенное по адресу проведения собрания (Бульварно-Кудрявская, 27) не находится в собственности или пользовании общества. Более того, место не обсуждалось участниками, а предприятию придется платить за использование этого помещения. Также на повестке дня был озвучен один вопрос, а в сообщении о созыве собрания - другой", - отметил правозащитник Роман Литвин.



Он также добавил, что часть медийщиков со стороны Петренко запустили внутрь.



На место происшествия вызвали полицию по факту препятствования журналистской деятельности. Готовят соответствующее заявление. На место прибыла полиция.



В результате собрание не состоялось - об этом сообщил нардеп Николай Стефанчук.