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Наносупутник створений командою з КПІ вийшов на власну орбіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН.  Сьогодні вночі, о 23:30 26 травня, команда з КПІ ім. Ігоря Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем створеного ними наносупутника PolyITAN-2. Він вийшов на власну навколоземну орбіту з Міжнародної Космічної Станції (МКС), куди його 18 квітня з мису Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.

Наносупутник створений командою з КПІ вийшов на власну орбіту

Космічний апарат було створено в межах міжнародного космічного проекту QB50 під загальною координацією Інституту гідродинаміки фон Кармана (Бельгія). Головне завдання проекту – дослідження змін клімату. Його розпочато в рамках Програми Європейської Комісії FP7 у 2012 році.

Це вже другий наносупутник, створений командою з КПІ ім. Ігоря Сікорського для зазначеного проекту. У 2014 році було створено та виведено на навколоземну орбіту наносупутник PolyITAN-1. Третій рік цей космічний апарат продовжує успішно працювати на навколоземній орбіті і регулярно передає дані в центр управління польотом КПІ. Отримана інформація є важливою для подальшого виконання міжнародного проекту.

Цей інноваційний проект став можливим завдяки інвестиційній підтримці компанії Боїнг та венчурних фондів ім. академіка В.С. Михалевича та Костянтина Калініна.

Нагадаємо, Зонд Juno передав на Землю перші дані, з яких стає зрозуміло, що магнітне поле Юпітера в десять разів могутніше аналогічного поля Землі.

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