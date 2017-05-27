Наноспутник создан командой из КПИ вышел на собственную орбиту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня ночью, в 23:30 26 мая, команда из КПИ им. Игоря Сикорского установила радиосвязь и начала отладки отдельных подсистем созданного ими наноспутника PolyITAN-2. Он вышел на собственную околоземную орбиту с Международной Космической Станции (МКС), куда его 18 апреля с мыса Канаверал, штат Флорида, США, доставила ракета ATLAS-5, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Космический аппарат был создан в рамках международного космического проекта QB50 под общей координацией Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия). Главная задача проекта - исследование изменений климата. Его начато в рамках Программы Европейской Комиссии FP7 в 2012 году.
Это уже второй наноспутник, созданный командой из КПИ им. Игоря Сикорского для данного проекта. В 2014 году была создана и выведена на околоземную орбиту наноспутник PolyITAN-1. Третий год этот космический аппарат продолжает успешно работать на околоземной орбите и регулярно передает данные в центр управления полетом КПИ. Полученная информация является важной для дальнейшего выполнения международного проекта.
Этот инновационный проект стал возможным благодаря инвестиционной поддержке компании Боинг и венчурных фондов им. академика В.С. Михалевича и Константина Калинина.
Напомним, Зонд Juno передал на Землю первые данные , из которых становится понятно, что магнитное поле Юпитера в десять раз мощнее аналогичного поля Земли.