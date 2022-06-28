Намітився прогрес: Таліби проведуть велику нараду в Афганістані

Деталі

Джерело в «Талібані» повідомило AFP, що обговорюватимуться такі гострі питання, як освіта дівчаток, на яку думки в русі розділилися.

«Під час зустрічі буде вивчено думки вчених щодо діяльності Ісламського Емірату, — сказало AFP джерело в «Талібані». — Учасникам буде дозволено вказувати на все, що завдає шкоди іміджу МЕА, вони можуть навіть подавати скарги».

Зустріч на місцевому рівні описується як "джирга", традиційні збори впливових людей, які обговорюють проблеми та залагоджують розбіжності на основі консенсусу.

Чиновники талібів наполягають на тому, що їхнє правління популярне в країні, але вони знову запровадили сувору версію ісламу, характерну для їхнього першого перебування при владі, зокрема, обмеження прав жінок.

У листі з канцелярії прем'єр-міністра, з яким ознайомилося AFP, йдеться, що кожен район Афганістану має надати до ради трьох делегатів. У ньому йшлося про те, що вони повинні мати хорошу релігійну освіту, повноваження для джихаду — боротьби за іслам — і репутацію у відповідних сферах.

В Афганістані налічується понад 400 адміністративних округів, а це означає, що збори стануть найбільшим зібранням лідерів відтоді, як таліби повернулися до влади у серпні минулого року.

Організація афганських жінок за мир і свободу заявила, що збори тільки чоловіків не можуть бути представницькими. Дівчаток середніх шкіл не допускають до освіти, а жінок звільняють з державних посад, їм забороняють подорожувати поодинці і наказують носити одяг, що закриває все тіло.

Афганські ЗМІ рясніють чутками про те, що на зборах може бути присутнім верховний лідер талібів Хайбатулла Ахундзада, якого не знімали і не фотографували на публіці з того часу, як група повернулася до влади.