Наметился прогресс: Талибы проведут большое совещание в Афганистане

Детали

Источник в «Талибане» сообщил AFP, что будут обсуждаться такие острые вопросы, как образование девочек, на которое мнения в движении разделились.

«Во время встречи будут изучены мнения ученых относительно деятельности Исламского Эмирата, — сказал AFP источник в «Талибане». — Участникам будет позволено указывать на все, что наносит ущерб имиджу МЭА, они могут даже подавать жалобы».

Встреча на местном уровне описывается как "джирга", традиционное собрание влиятельных людей, обсуждающих проблемы и улаживающих разногласия на основе консенсуса.

Чиновники талибов настаивают на том, что их правление популярно в стране, но они вновь ввели строгую версию ислама, характерную для их первого пребывания у власти, в частности, ограничения прав женщин.

В письме из канцелярии премьер-министра, с которым ознакомилось AFP, говорится, что каждый район Афганистана должен предоставить в совет трех делегатов. В нем говорилось, что они должны иметь хорошее религиозное образование, полномочия для джихада — борьбы за ислам — и репутацию в соответствующих сферах.

В Афганистане насчитывается более 400 административных округов, а это значит, что собрание станет крупнейшим собранием лидеров с тех пор, как талибы вернулись к власти в августе прошлого года.

Организация афганских женщин за мир и свободу заявила, что собрание только мужчин не может быть представительным. Девочек средних школ не допускают к образованию, а женщин увольняют с государственных должностей, им запрещают путешествовать в одиночку и приказывают носить закрывающую все тело одежду.

Афганские СМИ пестрят слухами о том, что на собрании может присутствовать верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада, которого не снимали и не фотографировали на публике с тех пор, как группа вернулась к власти.