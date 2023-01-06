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Намагався підкупити прикордонників: на Одещині затримали іноземця-організатора каналу нелегальної міграції

Київ • УНН

 • 529234 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. У Одеській області затримали громадянина Індії, який організував канал нелегальної міграції та намагався підкупити прикордонників, щоб вивезти з України своїх чотирьох "друзів". Про це інформує УНН з посиланням на сайт Держприкордонслужби.

Намагався підкупити прикордонників: на Одещині затримали іноземця-організатора каналу нелегальної міграції

Цитата

"Громадянина Індії, який планував перемістити за кордон чотирьох своїх "побратимів", затримали днями співробітники ВВВБ Білгород-Дністровського прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що іноземець завчасно підійшов до пункту пропуску "Старокозаче" та запропонував прикордонникам хабар у розмірі 2000 доларів. Правоохоронці відмовили чоловіку та повідомили відповідним органам про факт пропозиції. Чоловіка затримали та відкрили проти нього кримінальне провадження.

Нагадаємо

У неділю, 25 грудня, румунські прикордонники затримали двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон в районі гори Піп Іван Мармароський. Затримані розповіли, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.

Пізніше ЗМІ повідомили, що один з них загинув у горах Марамуреш.

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