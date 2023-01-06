Пытался подкупить пограничников: в Одесской области задержали иностранца-организатора канала нелегальной миграции

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"Гражданина Индии, планировавшего переместить за границу четырех своих "побратимов", задержали на днях сотрудники ВВВБ Белгород-Днестровского пограничного отряда совместно с представителями Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что иностранец заблаговременно подошел к пункту пропуска "Старокозаче" и предложил пограничникам взятку в размере 2000 долларов. Правоохранители отказали мужчине и сообщили соответствующим органам о факте предложения. Мужчину задержали и открыли против него уголовное производство.

Напомним

В воскресенье, 25 декабря, румынские пограничники задержали двух человек, незаконно пересекших украинско-румынскую границу в районе горы Пип Иван Мармаросский. Задержанные рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, исчезнувших из их поля зрения.

Позже СМИ сообщили, что один из них погиб в горах Марамуреш.