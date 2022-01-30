Намагалися пошкодити колючий дріт: у Польщі зафіксували нові спроби незаконного перетину кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Польщі, 29 січня, зафіксували лише одну спробу нелегально перетнути кордон, а сьогодні опівночі група мігрантів намагался пошкодити колючий дріт на прикордонному пункті Черемша. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter, передає УНН.
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“29 січня була лише 1 спроба нелегального проникнення на територію Польщі Затримана особа з Таджикистану. Сьогодні після опівночі було затримано дві групи по 15 і 13 осіб з Іраку. На прикордонному пункті Черемша 6 іноземців намагалися пошкодити колючий дріт мотузками”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У Польщі розпочали будівництво огорожі на нових ділянках біля кордону з Білоруссю.
Контекст
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити в Європу.
У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.
8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що вздовж кордону країни розмістили війська через напружену ситуацію з мігрантами.