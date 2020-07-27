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Наливайченко викрив Геруса та Оржеля у корупційних оборудках в енергетиці

Наливайченко викрив Геруса та Оржеля у корупційних оборудках в енергетиці

Київ • УНН

 • 12751 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Нардеп Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "Україна24" звинуватив голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса та ексміністра енергетики Олексія Оржеля в злочинних оборудках в енергетичній галузі, передає УНН.

Зокрема він повідомив, що з жовтня минулого року Герус протягував у ВР необхідні йому поправки до законодавства, які водночас руйнували енергетичний баланс та енергетичну галузь України. Відповідні матеріали оприлюднені на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, додав Наливайченко.

За словами політика, одним із таких втручань Геруса в енергетику було відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та РФ в Україну.

"З цього руйнівного рішення (імпорту електроенергії з Росії та Білорусі) почалося не тільки імпорт струму на енергетичний ринок України, але і масштабна корупція", - підкреслив Наливайченко.

Також він розповів, що нині ТСК виявляє на енергоринку пов’язані з Герусом-Оржелем фірми-прокладки, які прокручують корупційні оборудки.

"Ми зараз серйозно займаємось і сьогодні вже з’ясовано ще 2 фірми, які раніше нам не були відомі. Фірми, як завжди, з’являлись за місяць до тої чи іншої злочинної оборудки в сфері енергетики. Збитки, які ми бачимо з першого ж засідання ТСК - це сотні мільйонів гривень", - зазначив нардеп.

Також на своїй сторінці у FВ Наливайченко вимагає від правоохоронців реакції руйнування ринку енергетики.

"Імпорт струму з Росії та Білорусі – злочин проти України. І за цей злочин винні мають бути покарані! Чекаю від слідства на результат. Особливо в умовах, коли Герус хоче знову запустити ворожий імпорт як з РФ, так і Білорусі під різними – притягнутими за вуха – приводами", - написав Наливайченко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено. Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту. Проти імпорту виступає уряд, за імпорт – окрема група депутатів на чолі з Герусом.

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