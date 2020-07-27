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Наливайченко разоблачил Геруса и Оржеля в коррупционных сделках в энергетике

Наливайченко разоблачил Геруса и Оржеля в коррупционных сделках в энергетике

Киев  •  УНН

 • 12739 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Нардеп Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина24" обвинил главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса и экс-министра энергетики Алексея Оржеля в преступных сделках в энергетической отрасли, передает УНН.

В частности он сообщил, что с октября прошлого года Герус протягивал в ВР необходимые ему поправки в законодательство, которые одновременно разрушали энергетический баланс и энергетическую отрасль Украины. Соответствующие материалы опубликованы на заседании Временной следственной комиссии ВР, добавил Наливайченко.

По словам политика, одним из таких вмешательств Геруса в энергетику было открытие импорта электроэнергии из Беларуси и РФ в Украину.

"С этого разрушительного решения (импорта электроэнергии из России и Беларуси) началась не только импорт тока на энергетический рынок Украины, но и масштабная коррупция", - подчеркнул Наливайченко.

Также он рассказал, что сейчас ВСК обнаруживает на энергорынке связанные с Герусом-Оржелем фирмы-прокладки, которые прокручивают коррупционные сделки.

"Мы сейчас серьезно занимаемся и сегодня уже установлено еще 2 фирмы, которые ранее нам не были известны. Фирмы, как всегда, появлялись за месяц до той или иной преступной сделки в сфере энергетики. Убытки, которые мы видим с первого же заседания ВСК - это сотни миллионов гривен ", - отметил нардеп.

Также на своей странице в FВ Наливайченко требует от правоохранителей реакции разрушения рынка энергетики.

"Импорт тока из России и Беларуси - преступление против Украины. И за это преступление виновные должны быть наказаны! Жду от следствия результата. Особенно в условиях, когда Герус хочет снова запустить вражеский импорт как из РФ, так и Беларуси под разными - притянутыми за уши - предлогами", - написал Наливайченко.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможным осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским. На время карантина импорт был приостановлен. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.

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