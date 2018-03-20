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Накопичувальна пенсія: у НКЦПФР розповіли про наслідки для ринку облігацій

Накопичувальна пенсія: у НКЦПФР розповіли про наслідки для ринку облігацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Запровадження накопичувальної системи пенсій згенерує в Україні великі ресурси довгострокових коштів, які зможуть залучати українські компанії. Про це під час фінансового ток-шоу “Як і де зберігати накопичені кошти?” сказав член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Максим Лібанов, передає кореспондент УНН.

“Створення другого рівня пенсійної системи згенерує, напевно, вперше в цій країні великі ресурси довгострокових коштів. Наявність ресурсів згенерує відповідну пропозицію інструментів від корпоративного сектору. Але є одна проблема, що у інвестора пам’ять коротка, і коли через 3-4 роки буде пропозиція корпоративного інструменту, більшість інвесторів забуде ситуацію десятирічної давнини (коли збиралися кошти, а компанії просто зникали)”, — сказав він.

Лібанов наголосив на тому, що за останні 10 років в Україні позитивних прикладів щодо корпоративних облігації немає. Проблема в тому, що вітчизняне законодавство набагато відстало у цьому контексті від європейського. Комісія зараз намагається привести інфраструктурне законодавство про облігації до світових стандартів.

“У Європі, Америці, Японії вже давно існують збори облігаціонерів, коли власник облігації отримує право блокувати певні дії емітента, пов’язані з виводом активів, якимись правочинами, що ставлять під загрозу можливість розрахуватися по облігаціяїх в майбутньому. У нас ідея зборів у повітрі вже давно, але матеріалізувалась у вигляді закону лише два роки тому, коли Комісія подала законопроект № 5068 (зараз це частина законопроект № 7055)”, — звернув увагу член НКЦПФР.

Довідка УНН. Другий рівень пенсійної системи — обов’язковий накопичувальний. Він передбачає, що працівники або роботодавці від їхнього імені, іноді — самозайняті особи, сплачують внески до накопичувального пенсійного фонду. Внески обліковують на індивідуальних пенсійних рахунках.

Ці внески інвестують у різні фінансові інструменти. Після виходу на пенсію учасник отримує право на одержання пенсії, яка обраховується з накопиченої суми внесків та інвестиційного доходу.

Кабмін та парламент тривалий час не могли дійти згоди щодо запровадження цього рівня пенсійної системи в Україні. Компромісом стала норма про запровадження обов’язкового пенсійного накопичення з січня 2019 року.

Раніше повідомлялось, що в Україні довіра до ринку корпоративних облігацій знаходиться на нульовому рівні.

Нагадаємо, запровадження накопичувальної системи пенсій не призведе до збільшення розміру податків.

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