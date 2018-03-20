Накопительная пенсия: в НКЦБФР рассказали о последствиях для рынка облигаций

“Создание второго уровня пенсионной системы сгенерирует, наверное, впервые в этой стране большие ресурсы долгосрочных средств. Наличие ресурсов сгенерирует соответствующее предложение инструментов от корпоративного сектора. Но есть одна проблема, у инвестора память короткая, и когда через 3-4 года будет предложение корпоративного инструмента, большинство инвесторов забудет ситуацию десятилетней давности (когда собирались средства, а компании просто исчезали)”, - сказал он.

Либанов отметил, что за последние 10 лет в Украине положительных примеров по корпоративным облигациям нет. Проблема в том, что отечественное законодательство намного отстало в этом контексте от европейского. Комиссия сейчас пытается привести инфраструктурное законодательство об облигациях к мировым стандартам.

“В Европе, Америке, Японии уже давно существуют сборы облигационеров, когда владелец облигации получает право блокировать определенные действия эмитента, связанные с выводом активов, какими-то сделками, которые ставят под угрозу возможность рассчитаться по облигацияим в будущем. У нас идея собрания в воздухе уже давно, но материализовалась в виде закона только два года назад, когда Комиссия подала законопроект № 5068 (сейчас это часть законопроекта № 7055)”, - обратил внимание член НКЦБФР.

Справка УНН. Второй уровень пенсионной системы — обязательный накопительный. Он предусматривает, что работники или работодатели от их имени, иногда — самозанятые лица, уплачивают взносы в накопительный пенсионный фонд. Взносы учитываются на индивидуальных пенсионных счетах.

Эти взносы инвестируют в различные финансовые инструменты. После выхода на пенсию участник получает право на получение пенсии, которая рассчитывается с накопленной суммы взносов и инвестиционного дохода.

Кабмин и парламент долгое время не могли прийти к согласию о введении этого уровня пенсионной системы в Украине. Компромиссом стала норма о введении обязательного пенсионного накопления с января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Украине доверие к рынку корпоративных облигаций находится на нулевом уровне.

Напомним, введение накопительной системы пенсий не приведет к увеличению размера налогов.