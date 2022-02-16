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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Накопичилось багато запитань: у “Слузі народу” заявили, що наступний тиждень на 99% буде пленарним

Накопичилось багато запитань: у “Слузі народу” заявили, що наступний тиждень на 99% буде пленарним

Київ • УНН

 • 39377 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Депутати від "Слуги народу" вирішили перенести пленарний тиждень з 1-4 березня на 22 - 25 лютого. Як розповів журналісту УНН народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, це пов'язано великою кількістю питань, які необхідно розглянути.

Цитата

“Перенесення сесійного тижня не пов'язане із загрозою російської агресії. Зараз є багато питань, які необхідно розглянути оперативно. Цей проміжок часу (22-25 лютого - ред.) підходить всім, тому що всі вже будуть в Києві в цей час, тому прийнято таке рішення, і вже внесено постанову, яка передбачає, що наступний тиждень буде пленарним", - розповів нардеп.

Деталі

За словами депутата, на даний момент накопичилося багато законопроектів, які необхідно розглянути в оперативному порядку.

"Буде погоджувальна рада, де формуватимуть пріоритети. Наступний тиждень на 99% буде пленарним. А через тиждень буде робота з виборцями", - додав Качура.

Додамо

Як інформував УНН, деякі народні депутати покинули країну на тлі загрози військового вторгнення. Як повідомляв Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, станом на 14 лютого було відомо про 23 парламентарів, які виїхали з України.

15 лютого Рада зібралася на перше пленарне засідання після двох тижнів роботи в комітетах. У сесійній залі зареєструвалися 216 нардепів з 423 необхідних.

Зазначимо також, що самі "Слуги народу" заговорили про можливість проведення пленарних засідань ВР онлайн.

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