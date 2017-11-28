НАКО презентував звіт щодо нелегальної торгівлі з окупованим Донбасом

Експерти провели дослідження, яке ґрунтується на 40 інтерв'ю з учасниками АТО, представниками силових структур, волонтерами, суддями, місцевими жителями і т.п., а також на аналізі законодавства і повідомлень у ЗМІ.

Результати дослідження засвідчили наявність системної торгівлі з ОРДЛО, яка шкодить обороноздатності України та збільшує кількість зацікавлених осіб у затягуванні війни на Сході. Також це призводить до суттєвих економічних та іміджевих збитків.

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"Наш звіт – це найповніша інформація про те, як законодавчо зараз регулюється це питання. Ми також знайшли всі шляхи, якими зараз відбувається торгівля з окупованими територіями. А також ми склали рекомендації, якими ми пропонуємо запобігти цій нелегальній торгівлі", - повідомила член комітету НАКО Севіль Мусаева.

В ході дослідження експерти встановили, що існує п’ять способів переміщення українських товарів через лінію розмежування.

А саме: через КПВВ на автомобільних шляхах, через гуманітарно – логістичні центри – ГЛЦ, через КПВВ залізниці, поза межами визначених дорожніх коридорів та "перерваний транзит" ( товар, який прямує до ОРДЛО, декларується як транзит у Росію, потім на території РФ інформацію у накладній змінюють і з території РФ вантаж заїжджає на територію ОРДЛО через неконтрольовану ділянку кордону).

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Експерти зазначили, що окремі представники залучених до АТО силових відомств безпосередньо причетні до нелегальної торгівлі з ОРДЛО та отримують неправомірну вигоду, а тому повинні бути притягнуті до відповідальності задля ефективного подолання проблеми.

Ініціатори дослідження заявили, що важливо встановити дієвий механізм покарання за торгівлю з ОРДЛО, який би став вагомим аргументом, щоб не здійснювати нелегальне переміщення товарів через лінію зіткнення.

За підсумками дослідження експерти сформували рекомендації із двома ймовірними шляхами вирішення проблеми. Після громадських обговорень члени НАКО визначать ті із рекомендацій, які у подальшому візьмуть в адвокацію і будуть просувати.

Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.

Йдется про снекову копорацію S. Group. Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу вказаної компаній з компаніями-дистриб'юторами, зареєстрованими на непідконтрольною Україні території.

Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО.

Додамо, що С. Рибалку Парламент звільнив з посади голови фінкомітету. З відповідною ініціативою виступив сам лідер "радикалів" Олег Ляшко.