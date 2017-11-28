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НАКО представил отчет о нелегальной торговле с оккупированным Донбассом

НАКО представил отчет о нелегальной торговле с оккупированным Донбассом

Киев  •  УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) представил отчет о системной нелегальной торговли с временно оккупированными территориями Донбасса, передает корреспондент УНН.

Эксперты провели исследование, основанное на 40 интервью с участниками АТО, представителями силовых структур, волонтерами, судьями, местными жителями и т.п., а также на анализе законодательства и сообщений в СМИ.

Результаты исследования показали наличие системной торговли с ОРДЛО, которая вредит обороноспособности Украины и увеличивает количество заинтересованных лиц в затягивании войны на Востоке. Также это приводит к существенным экономическим и имиджевым убыткам.

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"Наш отчет - это самая полная информация о том, как законодательно сейчас регулируется этот вопрос. Мы также нашли все пути, которыми сейчас происходит торговля с оккупированными территориями. А также мы составили рекомендации, которыми мы предлагаем предотвратить эту нелегальную торговлю", - сообщила член комитета НАКО Севиль Мусаева.

В ходе исследования эксперты установили, что существует пять способов перемещения украинских товаров через линию разграничения.

А именно: из КПВВ на автомобильных дорогах, через гуманитарно - логистические центры - ГЛЦ, через КПВВ железной дороги, за пределами определенных дорожных коридоров и "прерванный транзит" (товар, который направляется в ОРДЛО, декларируется как транзит в Россию, затем на территории РФ информацию накладной меняют и с территории РФ груз заезжает на территорию ОРДЛО через неконтролируемый участок границы).

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Эксперты отметили, что отдельные представители вовлеченных в АТО силовых ведомств имеют непосредственное отношение к нелегальной торговле с ОРДЛО и получают неправомерную выгоду, а потому должны быть привлечены к ответственности для эффективного решения проблемы.

Инициаторы исследования заявили, что важно установить действенный механизм наказания за торговлю с ОРДЛО, который бы стал весомым аргументом, чтобы не совершать нелегальное перемещение товаров через линию соприкосновения.

По итогам исследования эксперты сформировали рекомендации с двумя вероятными путями решения проблемы. После общественных обсуждений члены НАКО определят те из рекомендаций, которые в дальнейшем примут в адвокацию и будут продвигать.

Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С. Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.

Идется о снековой копорации S. Group. Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу указанной компаний с компаниями-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Добавим, что С.Рыбалку Парламент уволил от должности председателя финкомитета. С соответствующей инициативой выступил сам лидер "радикалов" Олег Ляшко.

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