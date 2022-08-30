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Наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна: псевдомеру Енергодара оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Гауляйтеру окупантів в Енергодарі повідомлено про підозру за наказ вивезти до тимчасово окупованого Криму та в росію майже 140 тисяч тонн українського зерна. Згідно з "документом" окупантів, який опублікувала Служба безпеки України, йдеться про Андрія Шевчика, інформує УНН.

Наказав вивезти майже 140 тисяч тонн зерна: псевдомеру Енергодара оголосили підозру

Цитата

"Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Енергодарської міської ради Запорізької області. Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши так звану "військово-цивільну адміністрацію із центром у місті Енергодар". Встановлено, що псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Наразі СБУ веде розслідування за фактом масштабного привласнення окупантами майна великих українських сільгоспвиробників Кам’янсько-Дніпровського району та Енергодара на понад 1,89 млрд грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що фейковий очільник Енергодара ухвалив рішення скасувати всю структуру органів виконавчої влади Енергодарської міської ради.

Водночас він затвердив структуру так званої "адміністрації Енергодару", до складу якої "ввів" представників незаконних військових формувань і військовослужбовців зс рф. 

17 травня 2022 року гауляйтер видав розпорядження про обов’язкову передачу окупаційній владі майна та зернової продукції підприємств АПК. Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію.

Майже 140 тис. тонн українського зерна було вилучено у законних власників і вивезено до тимчасово окупованого Криму та портів у Краснодарському краї рф.

Наразі псевдопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, що призвело до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків);

• ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

• ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

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