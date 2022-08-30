Приказал вывезти около 140 тысяч тонн зерна: псевдомэру Энергодара объявили подозрение

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"Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Энергодарского городского совета Запорожской области. Злоумышленник добровольно пошел на сотрудничество с врагом, возглавив так называемую "военно-гражданскую администрацию с центром в городе Энергодар". Установлено, что псевдочиновник оккупационного режима выдавал преступные распоряжения, которые позволяли оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупантами имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 млрд грн.

Во время досудебного расследования установлено, что фейковый глава Энергодара принял решение отменить всю структуру органов исполнительной власти Энергодарского городского совета.

В то же время он утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих вс рф.

17 мая 2022 года гауляйтер выдал распоряжение об обязательной передаче оккупационным властям имущества и зерновой продукции предприятий АПК. Фактически речь идет о масштабной принудительной конфискации.

Почти 140 тысяч тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и вывезено во временно оккупированный Крым и порты в Краснодарском крае рф.

Псевдочиновнику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, что привело к гибели людей или наступлению других тяжких последствий);

• ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

• ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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