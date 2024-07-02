Найскладніші передумови за три десятиліття: екс-фахівці МОК оцінили ризики напередодні Олімпійських ігор у Парижі

Організатори Олімпіади сподіваються на мирну реакцію на вибори у Франції, але зазначають складність до планування у зв’язку з внутрішніми та зовнішніми факторами. Пише УНН із посиланням на France24.

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Після перемоги ультраправої партії "Національне об'єднання" (RN) Марін Ле Пен, другий тур голосування відбудеться 7 липня, всього за 19 днів до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Майкл Пейн і Терренс Бернс, колишні керівники відділу маркетингу олімпійського комітету (МОК) розповіли про ключові ризики напередодні Олімпіади.

На думку Пейна, наразі важливе питання щодо будь-якої форми громадських заворушень у зв’язку з результатами виборів.

Це може вплинути на безпеку та вже розтягнуті послуги

"Внутрішні політичні заворушення дійсно додають ще одну складку в планування безпеки Ігор, але я дуже сумніваюся, що це те, про що там ніхто не думав і не планував", зауважив Терренс Бернс.

На думку фахівців, "існує потреба в тому, щоб керівництво було зосередженим і здатним приймати швидкі та швидкі рішення, коли виникає ситуація".

Пейн підкреслив, що за його інформацією, служби безпеки вже зосереджуються на потенційних проблемах через дві кризи, що відбуваються за межами Франції.

Геополітична підготовка до цієї Олімпіади, від російсько-української війни до ситуації із Ізраїлем/Палестиною, створює найскладнішу та делікатну міжнародну ситуацію за понад три десятиліття