Организаторы Олимпиады надеются на мирную реакцию на выборы во Франции, но отмечают сложность к планированию в связи с внутренними и внешними факторами. Пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

После победы ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен, второй тур голосования состоится 7 июля, всего за 19 дней до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Майкл Пейн и Терренс Бернс, бывшие руководители отдела маркетинга олимпийского комитета (МОК) рассказали о ключевых рисках в преддверии Олимпиады.

По мнению Пейна, сейчас важен вопрос о любой форме общественных беспорядков в связи с результатами выборов.

Это может повлиять на безопасность и уже растянутые услуги - сказал он.

"Внутренние политические беспорядки действительно добавляют еще одну складку в планирование безопасности Игр, но я очень сомневаюсь, что это то, о чем там никто не думал и не планировал", заметил Терренс Бернс.

По мнению специалистов, "существует потребность в том, чтобы руководство было сосредоточенным и способным принимать быстрые и быстрые решения, когда возникает ситуация".

Пейн подчеркнул, что по его информации, службы безопасности уже сосредотачиваются на потенциальных проблемах из-за двух кризисов, происходящих за пределами Франции.

Геополитическая подготовка к этой Олимпиаде, от российско-украинской войны до ситуации с Израилем/Палестиной, создает самую сложную и деликатную международную ситуацию за более чем три десятилетия - сказал бывший руководитель департамента олимпийского комитета (МОК).

Оба специалиста надеются, что крупнейшее мировое спортивное зрелище будут приятным, хотя и временным отвлечением.

"Игры всегда приносят 17-дневную снежную бурю в город-организатор (...) я считаю, что Игры останутся предметом гордости для подавляющего большинства французской нации и ее народа", - подытожил Бернс, который после ухода из МОК сыграл ключевую роль в пяти успешных кампаниях с заявками на Олимпиаду.