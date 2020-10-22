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Найстаршому українцю, який захворів на COVID-19, - 120 років

Найстаршому українцю, який захворів на COVID-19, - 120 років

Київ • УНН

 • 34390 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні на COVID-19 захворіло вже 18 осіб, які мають вік понад 100 років. Найстаршому з них - 120 років. Про це в коментарі УНН повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я за даними Центру громадського здоров’я.

“У нас за весь час пандемії було 18 хворих віком від 100 років. 11 чоловіків та 7 жінок. З цих 18-и померло тільки двоє осіб за весь час. І їм було по 102 роки. Решта в нас були живі-здорові, виписалися. Найстарший пацієнт - 120 років, живий”, - повідомили у пресслужбі.

Також у пресслужбі зазначили, що вони не можуть розголошувати інформацію, де мешкає найстарший пацієнт, оскільки вона є конфіденційною.

Нагадаємо, за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 77 тис. людей із "групи ризику”.

Також нагадаємо, напередодні виборів лікарі закликають людей похилого віку поберегтися від COVID-19.

У НСЗУ повідомили, що найчастіше від COVID-19 помирають люди у віці 60-69 років (30%).

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