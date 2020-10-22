Найстаршому українцю, який захворів на COVID-19, - 120 років

“У нас за весь час пандемії було 18 хворих віком від 100 років. 11 чоловіків та 7 жінок. З цих 18-и померло тільки двоє осіб за весь час. І їм було по 102 роки. Решта в нас були живі-здорові, виписалися. Найстарший пацієнт - 120 років, живий”, - повідомили у пресслужбі.

Також у пресслужбі зазначили, що вони не можуть розголошувати інформацію, де мешкає найстарший пацієнт, оскільки вона є конфіденційною.

Нагадаємо, за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 77 тис. людей із "групи ризику”.

Також нагадаємо, напередодні виборів лікарі закликають людей похилого віку поберегтися від COVID-19.

У НСЗУ повідомили, що найчастіше від COVID-19 помирають люди у віці 60-69 років (30%).