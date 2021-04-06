Нагороджений Росією "за Крим" українець піде під суд

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"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації “Автоканал Севастополя” за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України)", - сказано у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що "обвинувачений, починаючи з лютого 2014 року, був активним учасником незаконної організації “Автоканал Севастополя”, яка сприяла окупації Кримського півострову". "Обвинувачений безпосередньо координував діяльність осіб, які несли службу на незаконно створених блокпостах поблизу міста Севастополя, з метою здійснення перевірок документів, обшуків транспортних засобів, а також затримання громадян України", - вказали у прокуратурі.

Разом з тим, вказаний громадянин, спільно з іншими учасниками “автоканалу”, під час проведення незаконних виборів на території окупованого півострову, як зазначається, здійснював спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалось "голосування".

Пізніше, як повідомляється, обвинувачений був нагороджений медалями: “За возвращение Крыма”, ювілейним знаком ФСБ Росії “Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя”, а також “В ознаменование пятой годовщины начала "Русской весны 23.02.14 — 23.02.19”. Перераховані медалі були вручені за “вагомі внески” в організацію та сприяння діяльності незаконних блокпостів, збір медикаментів та продуктів харчування.

Наразі щодо обвинуваченого діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Що було раніше

Вказаного громадянина України виявлено 18 лютого 2021 року на КПВВ “Каланчак”, під час перетину адмінмежі з окупованим півостровом, тоді ж йому було повідомлено про підозру.