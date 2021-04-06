Награжден Россией "за Крым" украинец пойдет под суд

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 29519 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 45028 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104073 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140140 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193099 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192289 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277637 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324022 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157773 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143108 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 76339 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 56191 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 37869 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 38417 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 102229 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 324026 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 277696 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 433071 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399017 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 382271 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 102229 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185033 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213314 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193349 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 277641 просмотра
Актуальное
Награжден Россией "за Крым" украинец пойдет под суд

Награжден Россией "за Крым" украинец пойдет под суд

Киев  •  УНН

 • 22253 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации Крымского полуострова, и владельца российских наград за это, будут судить. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.

Цитата:

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя" по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - сказано в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что "обвиняемый, начиная с февраля 2014 года, был активным участником незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации Крымского полуострова". "Обвиняемый непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блокпостах вблизи города Севастополя, с целью осуществления проверок документов, обысков транспортных средств, а также задержания граждан Украины", - указали в прокуратуре.

Вместе с тем, указанный гражданин, совместно с другими участниками "автоканала", во время проведения незаконных выборов на территории оккупированного полуострова, как отмечается, осуществлял наблюдение и патрулирование на участках, где происходило "голосование".

Позже, как сообщается, обвиняемый был награжден медалями: "За возвращение Крыма", юбилейным знаком ФСБ России "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя", а также "В ознаменование пятой годовщины начала "Русской весны 23.02.14 - 23.02.19". Перечисленные медали были вручены за "весомый вклад" в организацию и содействие деятельности незаконных блокпостов, сбор медикаментов и продуктов питания.

Сейчас в отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Что было ранее

Указанного гражданина Украины обнаружено 18 февраля 2021 года на КПВВ "Каланчак", при пересечении админчерты с оккупированным полуостровом, тогда же ему было сообщено о подозрении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы