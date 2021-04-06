Награжден Россией "за Крым" украинец пойдет под суд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации Крымского полуострова, и владельца российских наград за это, будут судить. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.
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"В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя" по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - сказано в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что "обвиняемый, начиная с февраля 2014 года, был активным участником незаконной организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации Крымского полуострова". "Обвиняемый непосредственно координировал деятельность лиц, которые несли службу на незаконно созданных блокпостах вблизи города Севастополя, с целью осуществления проверок документов, обысков транспортных средств, а также задержания граждан Украины", - указали в прокуратуре.
Вместе с тем, указанный гражданин, совместно с другими участниками "автоканала", во время проведения незаконных выборов на территории оккупированного полуострова, как отмечается, осуществлял наблюдение и патрулирование на участках, где происходило "голосование".
Позже, как сообщается, обвиняемый был награжден медалями: "За возвращение Крыма", юбилейным знаком ФСБ России "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя", а также "В ознаменование пятой годовщины начала "Русской весны 23.02.14 - 23.02.19". Перечисленные медали были вручены за "весомый вклад" в организацию и содействие деятельности незаконных блокпостов, сбор медикаментов и продуктов питания.
Сейчас в отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Что было ранее
Указанного гражданина Украины обнаружено 18 февраля 2021 года на КПВВ "Каланчак", при пересечении админчерты с оккупированным полуостровом, тогда же ему было сообщено о подозрении.