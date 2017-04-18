Наглядову раду "Укрзалізниці" оновлять до кінця цього літа - Є.Кравцов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наглядова рада в компанії "Укрзалізниця" буде замінена до кінця літа нинішнього року, а може і раніше. Про це на сьогоднішній міжнародній конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиційних" заявив перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.
“До кінця літа, я розраховую, можливо навіть швидше, в “Укрзалізниці” має пройти оновлення наглядової ради, це вже точно врегульоване питання. Повинні бути обрані незалежні члени наглядової ради, переглянутий рівень компетенції і відповідальності між наглядовою радою та правлінням. Згідно із законодавством, більшість членів наглядової ради будуть незалежними, їх компетенція, відповідно, буде розширена, за аналогією з тією системою, яку ми на сьогодні маємо в НАК “Нафтогаз України”, — сказав перший заступник міністра інфраструктури.
Він також нагадав, що на початку року урядом було прийнято рішення про коригування системи корпоративного управління в “Укрзалізниці”.
“Зараз ми в активній стадії обговорення з ЄБРР щодо того, щоб імплантувати в ”Укрзалізниці“ кращі стандарти корпоративного управління і експерти, які повинні бути залучені, ЄБРР має нам в цьому допомогти”, — зазначив Е.Кравцов.
Як повідомляв УНН, Кабміну в травні представлять п’ятирічний план розвитку “Укрзалізниці”.