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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26846 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146766 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112938 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114233 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111114 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Наблюдательный совет “Укрзализныци” обновят до конца нынешнего лета - Е.Кравцов

Наблюдательный совет “Укрзализныци” обновят до конца нынешнего лета - Е.Кравцов

Киев  •  УНН

 • 10972 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Наблюдательный совет в компании “Укрзализныця” будет заменен до конца лета нынешнего года, а может и ранее. Об этом на сегодняшней международной конференции “Железные дороги Украины: развитие и инвестици” заявил первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов, передает кореспондент УНН.

“До конца лета, я рассчитываю, возможно, даже быстрее, в “Укрзализныце” должно пройти обновление наблюдательного совета, это уже точно урегулированный вопрос. Должны быть избраны независимые члены наблюдательного совета, пересмотрен уровень компетенции и ответственности между наблюдательным советом и правлением. Согласно законодательству, большинство членов набсовета будут независимыми, их компетенция, соответственно, будет расширена, по аналогу с той системой, которую мы на сегодня имеем в НАК “Нафтогаз Украины”, — сказал перший заместитель министра инфраструктуры.

Он также напомнил, что в начале года правительством было принято решение о корректировке системы корпоративного управления в “Укрзализныце”.

“Сейчас мы находимся в активной стадии обсуждения с ЕБРР в отношении того, чтобы имплантировать в "Укрзализнице" лучшие стандарты корпоративного управления и эксперты, которые должны быть привлечены, ЕБРР должно нам в этом помочь”, — отметил Е.Кравцов.

Как сообщал УНН, Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци".

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