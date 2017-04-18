Наблюдательный совет “Укрзализныци” обновят до конца нынешнего лета - Е.Кравцов

“До конца лета, я рассчитываю, возможно, даже быстрее, в “Укрзализныце” должно пройти обновление наблюдательного совета, это уже точно урегулированный вопрос. Должны быть избраны независимые члены наблюдательного совета, пересмотрен уровень компетенции и ответственности между наблюдательным советом и правлением. Согласно законодательству, большинство членов набсовета будут независимыми, их компетенция, соответственно, будет расширена, по аналогу с той системой, которую мы на сегодня имеем в НАК “Нафтогаз Украины”, — сказал перший заместитель министра инфраструктуры.

Он также напомнил, что в начале года правительством было принято решение о корректировке системы корпоративного управления в “Укрзализныце”.

“Сейчас мы находимся в активной стадии обсуждения с ЕБРР в отношении того, чтобы имплантировать в "Укрзализнице" лучшие стандарты корпоративного управления и эксперты, которые должны быть привлечены, ЕБРР должно нам в этом помочь”, — отметил Е.Кравцов.

Как сообщал УНН, Кабмину в мае представят пятилетний план развития "Укрзализныци".