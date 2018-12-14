Наглядова рада "Украероруху" отримає 8 млн грн винагород
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Річна винагорода членів наглядової ради ДП "Украерорух" зросте на 35% - до 8,1 млн грн. Про це свідчать дані фінансового плану відомства на 2019 рік, передає УНН.
У 2018 році члени наглядової ради держпідприємства отримали 6 млн грн винагород.
Крім того, наступного року понад півмільйона гривень премій та винагород отримає директор підприємства. При цьому, чисельність працівників скоротиться на півсотні осіб.
Нагадаємо, керівник ДП “Украерорух” Дмитро Бабейчук втричі підняв собі зарплату на 2019 рік до 150 тис. грн на місяць.
Водночас, аудит Рахункової палати виявив в ДП “Украерорух” неефективне використання 800 млн грн. Справою займається НАБУ.