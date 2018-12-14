Наблюдательный совет "Украэроруха" получит 8 млн грн вознаграждений
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Годовое вознаграждение членов наблюдательного совета ГП "Украэрорух" вырастет на 35% - до 8,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на 2019, передает УНН.
В 2018 году члены наблюдательного совета госпредприятия получили 6 млн грн вознаграждений.
Кроме того, в следующем году более полумиллиона гривен премий и вознаграждений получит директор предприятия. При этом, численность работников сократится на полсотни человек.
Напомним, руководитель ГП "Украэрорух" Дмитрий Бабейчук втрое поднял себе зарплату на 2019 год до 150 тыс. грн в месяц.
В то же время, аудит Счетной палаты обнаружил в ГП "Украэрорух" неэффективное использование 800 млн грн. Делом занимается НАБУ.