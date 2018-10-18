Наглядач за слідством у "російській справі" у США став на захист Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Заступник генерального прокурора США Род Розенштейн, який наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера, заявив, що слідство проводять належним чином і воно є незалежним. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.
Як відзначає видання, Род Розенштейн "став на захист" розслідування спеціального прокурора у справі про російське втручання у вибори в США у 2016 році, назвавши його "належним і незалежним", що контрастує з коментарями Трампа з приводу слідства, яке він називає "полюванням на відьом" і "фальсифікованим".
З його слів, громадськість буде довіряти результатам розслідування.
Раніше про те, що Розенштейн наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера, писало CNN.
У квітні демократи і декілька видних республіканців на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп звільнить заступника генерального прокурора Рода Розенштейна або спеціального прокурора Роберта Мюллера, закликали до прийняття законодавства для захисту розслідування заяв про змову між Росією і передвиборчим штабом Трампа.