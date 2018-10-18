Наглядач за слідством у "російській справі" у США став на захист Мюллера

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Заступник генерального прокурора США Род Розенштейн, який наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера, заявив, що слідство проводять належним чином і воно є незалежним. Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.