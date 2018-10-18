Надзиратель за следствием в "российском деле" в США встал на защиту Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который следит за расследованием спецпрокурора в "российском деле" Роберта Мюллера, заявил, что следствие проводят должным образом и оно является независимым. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.
Как отмечает издание, Род Розенштейн "встал на защиту" расследования специального прокурора по делу о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, назвав его "надлежащим и независимым", что контрастирует с комментариями Трампа по поводу следствия, которое он называет "охотой на ведьм" и "фальсифицированным".
По его словам, общественность будет доверять результатам расследования.
Ранее о том, что Розенштейн следит за расследованием спецпрокурора в "российском деле" Роберта Мюллера, писало CNN.
В апреле демократы и несколько республиканцев на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп уволит заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна или специального прокурора Роберта Мюллера, призвали к принятию законодательства для защиты расследования заявлений о сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа.