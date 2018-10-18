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Надзиратель за следствием в "российском деле" в США встал на защиту Мюллера

Надзиратель за следствием в "российском деле" в США встал на защиту Мюллера

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который следит за расследованием спецпрокурора в "российском деле" Роберта Мюллера, заявил, что следствие проводят должным образом и оно является независимым. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.

Как отмечает издание, Род Розенштейн "встал на защиту" расследования специального прокурора по делу о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, назвав его "надлежащим и независимым", что контрастирует с комментариями Трампа по поводу следствия, которое он называет "охотой на ведьм" и "фальсифицированным".

По его словам, общественность будет доверять результатам расследования.

Ранее о том, что Розенштейн следит за расследованием спецпрокурора в "российском деле" Роберта Мюллера, писало CNN.

В апреле демократы и несколько республиканцев на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп уволит заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна или специального прокурора Роберта Мюллера, призвали к принятию законодательства для защиты расследования заявлений о сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа.

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