Надзиратель за следствием в "российском деле" в США встал на защиту Мюллера

Как отмечает издание, Род Розенштейн "встал на защиту" расследования специального прокурора по делу о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, назвав его "надлежащим и независимым", что контрастирует с комментариями Трампа по поводу следствия, которое он называет "охотой на ведьм" и "фальсифицированным".

По его словам, общественность будет доверять результатам расследования.

Ранее о том, что Розенштейн следит за расследованием спецпрокурора в "российском деле" Роберта Мюллера, писало CNN.

В апреле демократы и несколько республиканцев на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп уволит заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна или специального прокурора Роберта Мюллера, призвали к принятию законодательства для защиты расследования заявлений о сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа.