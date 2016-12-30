Нафтогазова компанія через суд домоглася права на користування надрами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. ТОВ “Ангро Інвест” у суді довела неправомірність дій чиновників Державної служби геології та надр України, які, зловживаючи своїм становищем, не видають спецдозволи на користування надрами для вивчення та видобутку нафти і газу на Жарківській, Андріївській, Дубрівській та Свистунківсько-Червонолуцькій площах Полтавської області. Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду м.Києва, передає УНН.
З матеріалів суду відомо, що ТОВ “Ангро Інвест” двічі зверталося до Держгеонадра з проханням видати йому на 20 років спецдозволи на користування 4 площами для геологічного вивчення та промислової розробки нафти і газу. У першому випадку, Держгеонадра повернуло “Ангро Інвест” заявки, пояснюючи це відсутністю необхідного переліку документів.
Так, “Ангро Інвест” внесла правки і повторно подала документи, але вони знову були повернуті Держгеонадра.
Після цього “Ангро Інвест” звернулося до суду.
Тому суд вирішив, що рішення Держгеонадра про відмову “Ангро Інвест” було прийнято з порушенням принципів дій державного апарату, чиновники зловживали своїм правом при вирішенні цього питання.
Також суд зобов’язав Держгеонадра видати компанії спецдозволи на розробку родовищ нафти і газу в Полтавській області.
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