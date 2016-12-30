Нафтогазова компанія через суд домоглася права на користування надрами

З матеріалів суду відомо, що ТОВ “Ангро Інвест” двічі зверталося до Держгеонадра з проханням видати йому на 20 років спецдозволи на користування 4 площами для геологічного вивчення та промислової розробки нафти і газу. У першому випадку, Держгеонадра повернуло “Ангро Інвест” заявки, пояснюючи це відсутністю необхідного переліку документів.

Так, “Ангро Інвест” внесла правки і повторно подала документи, але вони знову були повернуті Держгеонадра.

Після цього “Ангро Інвест” звернулося до суду.

Тому суд вирішив, що рішення Держгеонадра про відмову “Ангро Інвест” було прийнято з порушенням принципів дій державного апарату, чиновники зловживали своїм правом при вирішенні цього питання.

Також суд зобов’язав Держгеонадра видати компанії спецдозволи на розробку родовищ нафти і газу в Полтавській області.

Нагадаємо, ГПУ розслідує кримінальне провадження проти посадовців Держгеонадра за невиконання рішення суду.

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