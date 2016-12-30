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Нефтегазовая компания через суд добилась права на пользование недрами

Киев • УНН

 • 8149 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. ООО "Ангро Инвест" доказала в суде неправомерность действий чиновников Государственной службы геологии и недр Украины, которые, злоупотребляя своим положением, не выдают спецразрешения на пользование недрами для изучения и добычи нефти и газа на Жарковской, Андреевской, Дубровской и Свистунковско-Червонолуцкой площадях Полтавской области . Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, передает УНН.

Из материалов суда известно, что ООО "Ангро Инвест" дважды обращалось к Госгеонедра с просьбой выдать ему на 20 лет спецразрешения на пользование 4 площадями для геологического изучения и промышленной разработки нефти и газа. В первом случае, Госгеонедра вернуло "Ангро Инвест" заявки, объясняя это отсутствием необходимого перечня документов.

Так, "Ангро Инвест" внесла правки и повторно подала документы, но они снова были возвращены Госгеонедра.

После этого "Ангро Инвест" обратилось в суд.

Поэтому суд решил, что решение Госгеонедра об отказе "Ангро Инвест" было принято с нарушением принципов действий государственного аппарата, чиновники злоупотребляли своим правом при решении этого вопроса.

Также суд обязал Госгеонедра выдать компании спецразрешения на разработку месторождений нефти и газа в Полтавской области.

Напомним, ГПУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Госгеонедра за неисполнение решения суда .

Как сообщал УНН, газодобывающая компания доказала в суде противоправность предписания Госгеонедра

Напомним, добывающая компания через суд доказала противоправную деятельность Госгеонедра .

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