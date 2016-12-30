Нефтегазовая компания через суд добилась права на пользование недрами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. ООО "Ангро Инвест" доказала в суде неправомерность действий чиновников Государственной службы геологии и недр Украины, которые, злоупотребляя своим положением, не выдают спецразрешения на пользование недрами для изучения и добычи нефти и газа на Жарковской, Андреевской, Дубровской и Свистунковско-Червонолуцкой площадях Полтавской области . Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, передает УНН.
Из материалов суда известно, что ООО "Ангро Инвест" дважды обращалось к Госгеонедра с просьбой выдать ему на 20 лет спецразрешения на пользование 4 площадями для геологического изучения и промышленной разработки нефти и газа. В первом случае, Госгеонедра вернуло "Ангро Инвест" заявки, объясняя это отсутствием необходимого перечня документов.
Так, "Ангро Инвест" внесла правки и повторно подала документы, но они снова были возвращены Госгеонедра.
После этого "Ангро Инвест" обратилось в суд.
Поэтому суд решил, что решение Госгеонедра об отказе "Ангро Инвест" было принято с нарушением принципов действий государственного аппарата, чиновники злоупотребляли своим правом при решении этого вопроса.
Также суд обязал Госгеонедра выдать компании спецразрешения на разработку месторождений нефти и газа в Полтавской области.
Напомним, ГПУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Госгеонедра за неисполнение решения суда .
Как сообщал УНН, газодобывающая компания доказала в суде противоправность предписания Госгеонедра
Напомним, добывающая компания через суд доказала противоправную деятельность Госгеонедра .