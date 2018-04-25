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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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“Нафтогаз” заявив, що не отримує газу від “Газпрому”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. НАК “Нафтогаз України” спростував інформацію про те, що сьогодні розпочалася закупівля газу у ПАТ “Газпром”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК у Facebook, передає УНН.

“Нафтогаз” заявив, що не отримує газу від “Газпрому”

“Нафтогаз не отримує газу від Газпрому. Нафтогаз не буде платити за будь-які не замовлені обсяги газу, які, можливо, постачаються на непідконтрольні території. Якесь джерело розповсюджує неправдиву інформацію на ринку. Будь ласка, давайте використовувати лише підтверджені факти”, — запевнили у НАК.

Зазначимо, у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що НАК “Нафтогаз України” почала імпорт газу з ПАТ “Газпром” із сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНН, "Газпром" вимагає через арбітраж розірвання контрактів з "Нафтогазом".

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