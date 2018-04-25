“Нафтогаз” заявив, що не отримує газу від “Газпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. НАК “Нафтогаз України” спростував інформацію про те, що сьогодні розпочалася закупівля газу у ПАТ “Газпром”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК у Facebook, передає УНН.
“Нафтогаз не отримує газу від Газпрому. Нафтогаз не буде платити за будь-які не замовлені обсяги газу, які, можливо, постачаються на непідконтрольні території. Якесь джерело розповсюджує неправдиву інформацію на ринку. Будь ласка, давайте використовувати лише підтверджені факти”, — запевнили у НАК.
Зазначимо, у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що НАК “Нафтогаз України” почала імпорт газу з ПАТ “Газпром” із сьогоднішнього дня.
Як повідомляв УНН, "Газпром" вимагає через арбітраж розірвання контрактів з "Нафтогазом".