"Нафтогаз" заявил, что не получает газа от "Газпрома"

"Нафтогаз не получает газ от Газпрома. Нафтогаз не будет платить за любые незаказанные объемы газа, которые, возможно, поставляются на неподконтрольные территории. Некий источник распространяет ложную информацию на рынке. Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты", - заверили в НАК.

Отметим, в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАК "Нафтогаз Украины" начала импорт газа с ОАО "Газпром" с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНН, "Газпром" требует через арбитраж расторжение контрактов с "Нафтогазом".