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"Нафтогаз" заявил, что не получает газа от "Газпрома"

Киев • УНН

 • 11037 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" опроверг информацию о том, что сегодня началась закупка газа в ПАО "Газпром". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК в Facebook, передает УНН.

"Нафтогаз" заявил, что не получает газа от "Газпрома"

"Нафтогаз не получает газ от Газпрома. Нафтогаз не будет платить за любые незаказанные объемы газа, которые, возможно, поставляются на неподконтрольные территории. Некий источник распространяет ложную информацию на рынке. Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты", - заверили в НАК.

Отметим, в некоторых СМИ появилась информация о том, что НАК "Нафтогаз Украины" начала импорт газа с ОАО "Газпром" с сегодняшнего дня.

Как сообщал УНН, "Газпром" требует через арбитраж расторжение контрактов с "Нафтогазом".

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