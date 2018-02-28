"Нафтогаз" запропонує "Газпрому" переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву глави “Нафтогазу” Андрія Коболєва у Facebook.
“Тепер треба переглянути контракт з урахуванням арбіт. рішення та вимог європейського й українського законодавства. НАК має намір найближчим часом запропонувати Газпрому розпочати переговори щодо цього питання. Очікуємо,що після арбітражного рішення реформа ринку газу в прискориться” — наводить прес-служба “Нафтогазу” слова Коболєва в Twitter. За словами глави компанії, українська сторона очікує прискорення реформи власного ринку газу після винесеного судом рішення.
Нагадаємо, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
Крім того, суд відхилив вимоги “Газпрому” щодо штрафів за відібрані “Нафтогазом” обсяги транзитного газу.