"Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. “Нафтогаз Украины” и “Газпром” должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы “Нафтогаза” Андрея Коболева в Facebook.
“Теперь нужно пересмотреть контракт с учетом арбит. решения и требований европейского и украинского законодательства. НАК намерен в ближайшее время предложить Газпрома начать переговоры по этому питання.Очикуемо, что после арбитражного решения реформа рынка газа в ускорится”, — приводит пресс-служба “Нафтогаза” слова Коболева в Twitter. По словам главы компании, украинская сторона ожидает ускорения реформы собственного рынка газа после вынесенного судом решения.
Напомним, 28 февраля НАК “Нафтогаз” заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав “Газпром” компенсировать “Нафтогазу” 4,63 млрд долларов США “за недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину, российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.
Кроме того, суд отклонил требования “Газпрома” по штрафам за отобранные “Нафтогазом” объемы транзитного газа.