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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65980 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68987 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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"Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража

"Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража

Киев  •  УНН

 • 11674 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. “Нафтогаз Украины” и “Газпром” должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы “Нафтогаза” Андрея Коболева в Facebook.

“Теперь нужно пересмотреть контракт с учетом арбит. решения и требований европейского и украинского законодательства. НАК намерен в ближайшее время предложить Газпрома начать переговоры по этому питання.Очикуемо, что после арбитражного решения реформа рынка газа в ускорится”, — приводит пресс-служба “Нафтогаза” слова Коболева в Twitter. По словам главы компании, украинская сторона ожидает ускорения реформы собственного рынка газа после вынесенного судом решения.

Напомним, 28 февраля НАК “Нафтогаз” заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав “Газпром” компенсировать “Нафтогазу” 4,63 млрд долларов США “за недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину, российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

Кроме того, суд отклонил требования “Газпрома” по штрафам за отобранные “Нафтогазом” объемы транзитного газа.

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