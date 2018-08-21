“Нафтогаз” замовив міжнародний піар на 28,5 млн гривень

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 12207 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 27695 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 42769 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 53811 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86996 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68673 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80379 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94601 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87607 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182382 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 6896 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 5922 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10459 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 5076 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10767 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 42762 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182379 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337629 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271650 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3620 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 5160 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 53807 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19348 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24497 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

“Нафтогаз” замовив міжнародний піар на 28,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 12429 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. ПАТ “Нафтогаз Україна” замовило міжнародний піар на суму 28,499 млн гривень, з посиланням на результати тендеру, які розміщені на ProZorro, повідомляє УНН.

“Нафтогаз” замовив міжнародний піар на 28,5 млн гривень

Так, у 2018 року “Нафтогаз” оголосив тендер на Міжнародні комунікаційні послуги на суму 59 млн гривень, зі строком надання послуг на 12 місяців (по 01 серпня 2019). За результатами проведення торгів, тендер на ці послуги виграла ТОВ “І’КОММ”, яка запропонувала 28,499 млн гривень (разом з ПДВ).

Так, згідно договору, компанія повинна надати послуги за різними напрямками, зокрема:

— створення позитивного іміджу Компанії (“Нафтогаз”) у європейських країнах;

— формування сприятливої суспільної думки в країна Європи щодо реформ, які відбуваються у енергетичному секторі України;

— формування сприйняття газового ринку України, як невід’ємної частини загальноєвропейського газового ринку;

— комунікаційне висвітлення ризиків та інших аспектів будівництва газопроводу “Північний потік — 2”;

— комунікаційний супровід імплементації рішень Стокгольмського арбітражу.

Крім того, у договорі зазначена кількість зустрічей з представниками НАТО, відповідальними посадовими особами ЄС та експертами, кількість проведення публічних заходів “Укрнафти” з представниками ЗМІ, а також зустріч групових візитів лідерів думки та ключових експертів до України, які повинен забезпечити переможець тендеру.

У договорі прописано, що ціна договору (послуг) може бути зменшена за взаємною згодою сторін “суворо за умови скорочення необхідного обсягу послуг”.

Нагадаємо, ПАТ “Укрзалізниця” уклала договір на підтримку своєї офіційної сторінки у мережі Facebook на суму 739 820 гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05