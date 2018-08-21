“Нафтогаз” замовив міжнародний піар на 28,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. ПАТ “Нафтогаз Україна” замовило міжнародний піар на суму 28,499 млн гривень, з посиланням на результати тендеру, які розміщені на ProZorro, повідомляє УНН.
Так, у 2018 року “Нафтогаз” оголосив тендер на Міжнародні комунікаційні послуги на суму 59 млн гривень, зі строком надання послуг на 12 місяців (по 01 серпня 2019). За результатами проведення торгів, тендер на ці послуги виграла ТОВ “І’КОММ”, яка запропонувала 28,499 млн гривень (разом з ПДВ).
Так, згідно договору, компанія повинна надати послуги за різними напрямками, зокрема:
— створення позитивного іміджу Компанії (“Нафтогаз”) у європейських країнах;
— формування сприятливої суспільної думки в країна Європи щодо реформ, які відбуваються у енергетичному секторі України;
— формування сприйняття газового ринку України, як невід’ємної частини загальноєвропейського газового ринку;
— комунікаційне висвітлення ризиків та інших аспектів будівництва газопроводу “Північний потік — 2”;
— комунікаційний супровід імплементації рішень Стокгольмського арбітражу.
Крім того, у договорі зазначена кількість зустрічей з представниками НАТО, відповідальними посадовими особами ЄС та експертами, кількість проведення публічних заходів “Укрнафти” з представниками ЗМІ, а також зустріч групових візитів лідерів думки та ключових експертів до України, які повинен забезпечити переможець тендеру.
У договорі прописано, що ціна договору (послуг) може бути зменшена за взаємною згодою сторін “суворо за умови скорочення необхідного обсягу послуг”.
Нагадаємо, ПАТ “Укрзалізниця” уклала договір на підтримку своєї офіційної сторінки у мережі Facebook на суму 739 820 гривень.