"Нафтогаз" заказал международный пиар на 28,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. ПАО "Нафтогаз Украины" заказало международный пиар на сумму 28,499 млн гривен, со ссылкой на результаты тендера, которые размещены на ProZorro, сообщает УНН.
Так, в 2018 году "Нафтогаз" объявил тендер на Международные коммуникационные услуги на сумму 59 млн гривен, со сроком предоставления услуг на 12 месяцев (по 1 августа 2019). По результатам проведения торгов, тендер на эти услуги выиграла ООО "ИКОММ", которая предложила 28,499 млн гривен (с НДС).
Так, согласно договору, компания должна предоставить услуги по различным направлениям, в частности:
- создание положительного имиджа Компании ("Нафтогаз") в европейских странах;
- формирование благоприятного общественного мнения в страна Европы по реформам, которые происходят в энергетическом секторе Украины;
- формирование восприятия газового рынка Украины, как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка;
- коммуникационное освещение рисков и других аспектов строительства газопровода "Северный поток - 2";
- коммуникационное сопровождение имплементации решений Стокгольмского арбитража.
Кроме того, в договоре указано количество встреч с представителями НАТО, ответственными должностными лицами ЕС и экспертами, количество проведения публичных мероприятий "Укрнафты" с представителями СМИ, а также встреча групповых визитов лидеров мнения и ключевых экспертов в Украину, которые должен обеспечить победитель тендера.
В договоре прописано, что цена договора (услуг) может быть уменьшена по взаимному согласию сторон "строго при условии сокращения необходимого объема услуг".
Напомним, ПАО "Укрзализныця" заключила договор на поддержку своей официальной страницы в сети Facebook на сумму 739 820 гривен.