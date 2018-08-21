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"Нафтогаз" заказал международный пиар на 28,5 млн гривен

Киев • УНН

 • 12429 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. ПАО "Нафтогаз Украины" заказало международный пиар на сумму 28,499 млн гривен, со ссылкой на результаты тендера, которые размещены на ProZorro, сообщает УНН.

"Нафтогаз" заказал международный пиар на 28,5 млн гривен

Так, в 2018 году "Нафтогаз" объявил тендер на Международные коммуникационные услуги на сумму 59 млн гривен, со сроком предоставления услуг на 12 месяцев (по 1 августа 2019). По результатам проведения торгов, тендер на эти услуги выиграла ООО "ИКОММ", которая предложила 28,499 млн гривен (с НДС).

Так, согласно договору, компания должна предоставить услуги по различным направлениям, в частности:

- создание положительного имиджа Компании ("Нафтогаз") в европейских странах;

- формирование благоприятного общественного мнения в страна Европы по реформам, которые происходят в энергетическом секторе Украины;

- формирование восприятия газового рынка Украины, как неотъемлемой части общеевропейского газового рынка;

- коммуникационное освещение рисков и других аспектов строительства газопровода "Северный поток - 2";

- коммуникационное сопровождение имплементации решений Стокгольмского арбитража.

Кроме того, в договоре указано количество встреч с представителями НАТО, ответственными должностными лицами ЕС и экспертами, количество проведения публичных мероприятий "Укрнафты" с представителями СМИ, а также встреча групповых визитов лидеров мнения и ключевых экспертов в Украину, которые должен обеспечить победитель тендера. 

В договоре прописано, что цена договора (услуг) может быть уменьшена по взаимному согласию сторон "строго при условии сокращения необходимого объема услуг".

Напомним, ПАО "Укрзализныця" заключила договор на поддержку своей официальной страницы в сети Facebook на сумму 739 820 гривен.

Украинские Национальные Новости

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