Нафтогаз закупив 1,8 млрд куб. м газу за кредитні гроші ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" закупив 1,8 млрд куб. м газу в п’яти європейських постачальників за кошти кредиту ЄБРР, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
"Протягом липня-вересня 2017 року НАК "Нафтогаз України" здійснив закупівлю природного газу у компаній Axpo Trading AG, CEZ a.s., Engie SA, RWE Supply & Trading GmbH та Uniper Global Commodities SE у рамках третього раунду використання коштів поновлювальної кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку", - йдеться у повідомленні.
Загальна вартість 18 укладених договорів, за даними НАК, становила 359 млн дол., з яких 300 млн дол. – кошти кредитної лінії і 59 млн дол. - власні кошти Нафтогазу.
Усі п’ять постачальників були відібрані в рамках процедури попереднього відбору ЄБРР, яка завершилась у червні 2017 року, додали у компанії.
Середньозважена ціна контрактів у пункті постачання становила 203 дол. за тис. куб. м.
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У Нафтогазі додали, що з грудня 2015 року по березень 2016 року Нафтогаз за кошти кредитної лінії ЄБРР закупив 1,7 млрд куб. м газу у п’яти постачальників, з серпня по жовтень 2016 року за кошти кредитної лінії було закуплено 1,8 млрд куб. м газу у шести постачальників.
Кредитна лінія ЄБРР у розмірі 300 млн дол. була відкрита у жовтні 2015 року та призначена для закупівлі газу на західному кордоні України. Однією з умов надання кредиту ЄБРР була реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в Нафтогазі.
Позика ЄБРР є поновлювальним кредитом на 3 роки. Протягом цього строку Нафтогаз може погашати і знову позичати кошти в межах зазначеної суми, щоб профінансувати закупівлі газу з ЄС.
Нагадаємо, Нафтогаз хоче вкласти 5 млрд дол. у видобуток газу.