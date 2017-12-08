Нафтогаз закупил 1,8 млрд куб. м газа за кредитные деньги ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" закупил 1,8 млрд куб. м газа у пяти европейских поставщиков за счет кредита ЕБРР, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"В течение июля-сентября 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществил закупку природного газа у компаний Axpo Trading AG, CEZ a.s., Engie SA, RWE Supply & Trading GmbH та Uniper Global Commodities SE в рамках третьего раунда использования возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития", - говорится в сообщении.
Общая стоимость 18 заключенных договоров, по данным НАК, составляла 359 млн долл., из которых 300 млн долл. - средства кредитной линии и 59 млн долл. - собственные средства Нафтогаза.
Все пять поставщиков были отобраны в рамках процедуры предварительного отбора ЕБРР, которая завершилась в июне 2017 года, добавили в компании.
Средневзвешенная цена контрактов в пункте поставки составляла 203 долл. за тыс. куб. м.
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В Нафтогазе добавили, что с декабря 2015-го по март 2016 года Нафтогаз за счет кредитной линии ЕБРР закупил 1,7 млрд куб. м газа у пяти поставщиков, с августа по октябрь 2016 года на средства кредитной линии было закуплено 1,8 млрд куб. м газа у шести поставщиков.
Кредитная линия ЕБРР в размере 300 млн долл. была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в Нафтогазе.
Заем ЕБРР является возобновляемым кредитом на 3 года. В течение этого срока Нафтогаз может погашать и снова занимать средства в пределах указанной суммы, чтобы профинансировать закупки газа из ЕС.
Напомним, Нафтогаз хочет вложить 5 млрд долл. в добычу газа.