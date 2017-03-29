"Нафтогаз України" судитиметься з Єврокомісією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” звернулася до Європейського суду з позовом проти Єврокомісії, в якому вимагає скасувати дозвіл російському “Газпрому” на посилення використання газопроводу OPAL та збільшення обсягів прокачування газу “Північним потоком”. Про це УНН повідомили сьогодні у прес-службі української компанії.
“27 березня НАК "Нафтогаз України" подала до Загального суду Європейського суду справедливості позов проти Європейської Комісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє ПАТ „Газпром“ значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та обсяги прокачки газу Північним потоком”, — зазначається в повідомленні.
На думку керівництва “Нафтогазу”, “ухвалення зазначеного рішення без консультацій з Україною порушує статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зобов’язання ЄС за Договором до Енергетичної Хартії та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства”.
“Нафтогаз аргументує свій позов тим, що рішення було прийняте поза межами повноважень Комісії. Крім того, воно суперечить директиві ЄС 2009/73 та не сприяє посиленню конкуренції, створює загрози безпеці постачання України та інших східноєвропейських країн, а також ефективному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС та Енергетичного Співтовариства, оскільки посилює домінування Газпрому та пов’язаних з ним компаній”, — заявили в “Нафтогазі”.
Там також нагадали, що у грудні 2016 року з позовами про скасування рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року до Європейського суду звернулися компанія PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) та Республіка Польща, а в лютому “Нафтогаз” подав клопотанням про залучення до цієї справи в якості третьої сторони.
“Наразі рішення Єврокомісії тимчасово призупинене у пов’язаному процесі”, — відзначається в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головний комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що у разі програшу “Газпромом” справи в арбітражному суді у Стокгольмі Україна може забрати як компенсацію закордонні активи російської компанії, зокрема, частки в газопроводах “Північний потік — 1” і “Північний потік — 2” та німецький футбольний клуб “Шальке”.