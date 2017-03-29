"Нафтогаз Украины" будет судиться с Еврокомиссией

“27 марта НАК ”Нафтогаз Украины“ подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской Комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО "Газпром" значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по "Северному потоку”, — отмечается в сообщении.



По мнению руководства “Нафтогаза”, “принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической Хартии и Договору об основании Энергетического Сообщества”.

“Нафтогаз аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок Украине и другим восточноевропейским странам, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического Сообщества, поскольку усиливает доминирование Газпрома и связанных с ним компаний”, — заявили в “Нафтогазе”.

Там также напомнили, что в декабре 2016 года с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года в Европейский суд обратились компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Республика Польша, а в феврале “Нафтогаз” подал ходатайство о привлечении к этому делу в качестве третьей стороны.

“Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе”, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее главный коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в случае проигрыша “Газпромом” дела в арбитражном суде в Стокгольме Украина может забрать в качестве компенсации зарубежные активы российской компании, в частности, доли в газопроводах “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2", а также германский футбольный клуб “Шальке”.