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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 15007 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 63158 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111121 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126491 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135325 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127834 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119554 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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"Нафтогаз Украины" будет судиться с Еврокомиссией

"Нафтогаз Украины" будет судиться с Еврокомиссией

Киев  •  УНН

 • 11788 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обратилась в Европейский суд с иском против Еврокомиссии, в котором требует отменить разрешение российскому “Газпрому” на усиление использования газопровода OPAL и увеличение объемов прокачки газа по “Северному потоку”. Об этом УНН сообщили сегодня в пресс-службе украинской компании.

“27 марта НАК ”Нафтогаз Украины“ подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской Комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО "Газпром" значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по "Северному потоку”, — отмечается в сообщении.

По мнению руководства “Нафтогаза”, “принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической Хартии и Договору об основании Энергетического Сообщества”.

“Нафтогаз аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок Украине и другим восточноевропейским странам, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического Сообщества, поскольку усиливает доминирование Газпрома и связанных с ним компаний”, — заявили в “Нафтогазе”.

Там также напомнили, что в декабре 2016 года с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года в Европейский суд обратились компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Республика Польша, а в феврале “Нафтогаз” подал ходатайство о привлечении к этому делу в качестве третьей стороны.

“Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе”, — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее главный коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в случае проигрыша “Газпромом” дела в арбитражном суде в Стокгольме Украина может забрать в качестве компенсации зарубежные активы российской компании, в частности, доли в газопроводах “Северный поток — 1” и “Северный поток — 2", а также германский футбольный клуб “Шальке”.

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