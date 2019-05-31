"Нафтогаз" у липні знизить ціну на газ для населення на 500 грн

"Відпускна ціна на червень (без ПДВ, транспортування, розподілу, надбавки газозбутової компанії) складає 6299 грн за тис. куб.м. На липень така ціна складе 5803 грн за тис. куб.м. Відповідне офіційне повідомлення "Нафтогаз" також опублікує на вебсайті незабаром", - зазначили в "Нафтогазі".

При цьому, у прес-службі додали, що йдеться про відпускну ціну "Нафтогазу", яка відрізняється від кінцевого тарифу для споживачів у різних регіонах. Щоб отримати кінцеву ціну, яку й платитиме населення, до неї потрібно додати ще тариф на транспортування, тариф облгазу на розподіл (вони відрізняються) та надбавку газзбуту.

Водночас, у НАКу нагадали, що "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8% через падіння цін на газ на світових ринках. Відтак, у липні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. куб.м. (без ПДВ, транспортування та розподілу).

Нагадаємо, за прогнозом експертів, середньорічна ціна імпортного газу для України у 2020 році становитиме 280 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому, у грудні ціновий прогноз був дещо меншим - 268,2 дол. за 1 тис. куб. м.