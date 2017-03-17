“Нафтогаз” розпочав відбір імпортерів на закупівлю газу на кошти ЄБРР

“Клієнт (НАК "Нафтогаз“ — ред.) планує провести попередній відбір підприємств та партнерств для участі у процедурах закупівлі природного газу, які будуть проведені в період з 15 травня 2017 року до 20 січня 2018 року”, - йдеться у повідомленні НАК.

За інформацією компанії, попередній відбір та процедури закупівлі, що будуть фінансуватися коштами позики ЄБРР, відкриті для підприємств та партнерства з будь-яких країн.

У “Нафтогазі” також поінформували, що проект має загальну орієнтовну вартість до 300 мільйонів доларів США, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через з’єднувальні трубопроводи з Європейським Союзом.

Також очікується, зазначили у компанії, що третій попередній кваліфікаційний відбір для вищевказаного контрактів почнеться в першому кварталі 2017 року.

Як повідомляв УНН, НАК “Нафтогаз України” запропонувала нові ціни на газ для промислових споживачів з березня, знизивши вартість бликитного палива на 7%.