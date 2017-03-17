"Нафтогаз" начал отбор импортеров на закупку газа на средства ЕБРР

"Клиент (НАК "Нафтогаз" - ред.) планирует провести предварительный отбор предприятий и партнерств для участия в процедурах закупки природного газа, которые будут проведены в период с 15 мая 2017 года до 20 января 2018 года", - говорится в сообщении НАК.

По информации компании, предварительный отбор и процедуры закупки, которые будут финансироваться средствами займа ЕБРР, открытые для предприятий и партнерства с любых стран.

В "Нафтогазе" также сообщили, что проект имеет общую ориентировочную стоимость до 300 миллионов долларов США, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через соединительные трубопроводы с Европейским Союзом.

Также ожидается, отметили в компании, третий предварительный квалификационный отбор для вышеуказанных контрактов начнется в первом квартале 2017 года.

Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" предложила новые цены на газ для промышленных потребителей с марта, снизив стоимость голубого топлива на 7%.