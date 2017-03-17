"Нафтогаз" начал отбор импортеров на закупку газа на средства ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" начал отбор компаний, которые будут поставлять газ Украине на средства ЕБРР на общую сумму до 300 млн долл., передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Клиент (НАК "Нафтогаз" - ред.) планирует провести предварительный отбор предприятий и партнерств для участия в процедурах закупки природного газа, которые будут проведены в период с 15 мая 2017 года до 20 января 2018 года", - говорится в сообщении НАК.
По информации компании, предварительный отбор и процедуры закупки, которые будут финансироваться средствами займа ЕБРР, открытые для предприятий и партнерства с любых стран.
В "Нафтогазе" также сообщили, что проект имеет общую ориентировочную стоимость до 300 миллионов долларов США, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через соединительные трубопроводы с Европейским Союзом.
Также ожидается, отметили в компании, третий предварительный квалификационный отбор для вышеуказанных контрактов начнется в первом квартале 2017 года.
Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" предложила новые цены на газ для промышленных потребителей с марта, снизив стоимость голубого топлива на 7%.