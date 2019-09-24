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Нафтогаз розпочав імпорт дизпалива для продажу в Україні

Нафтогаз розпочав імпорт дизпалива для продажу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Група Нафтогаз розпочала імпорт нафтопродуктів для продажу на українському ринку. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"Група Нафтогаз вперше імпортувала з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку", - сказано у повідомленні.

"У вересні ми поставимо на український ринок 30 тис. тонн дизельного палива виробництва Мозирського НПЗ. Реалізуємо ці обсяги разом з паливом власного виробництва. Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу", – зазначив керівник дивізіону "Нафта" Групи Нафтогаз Микола Гавриленко.

За рахунок реалізації імпортного дизпалива Група Нафтогаз, як зазначається, збільшить свої продажі цієї продукції у вересні більше, ніж удвічі. "Це матиме позитивний вплив на ринок, враховуючи дефіцит дизпалива в Україні у вересні-жовтні", - додали у компанії.

Також вказано, що Група Нафтогаз виробляє до 10 тис. тонн дизельного палива на місяць. При цьому власне споживання підприємств групи становить близько половини від цього обсягу. "Раніше група Нафтогаз імпортувала виключно продукти для переробки на власних потужностях", - додали у компанії.

Раніше Нафтогаз розпочав імпорт електроенергії з Білорусі.

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