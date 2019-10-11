Нафтогаз пропонує перекласти борги тепловиків на місцеві бюджети - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Нафтогаз пропонує списувати борги за відібраний газ з місцевих бюджетів, якщо по завершенню сезону тепловик не розрахувався за відібраний газ. Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив у Facebook, передає УНН.
"Вкрай важливо вирішити проблему тепловиків. Не секрет, що ці споживачі накопичують борги та не мають стимулів належно розраховуватися – адже, згідно законодавства, їх неможливо відключити. Як результат – маємо мільярдні розбаланси в операторів газорозподільчих мереж, а борг облгазів перед оператором ГТС вже сягнув 38 млрд грн", - написав Коболєв.
Він також зазначив, що ринок, на якому таке відбувається – не можна назвати європейським.
"Щоб вирішити цю проблему, Нафтогаз згоден перейти до моделі, за якої ми, як велика державна компанія, братимемо відповідальність за відбори всіх тепловиків. Водночас, в законодавстві необхідно передбачити дуже простий принцип – якщо по завершенню сезону тепловик не розрахувався за відібраний газ, кошти списуються з місцевого бюджету. Тоді буде стимул у муніципальних тепловиків розраховуватися, а у місцевої влади - контролювати комунальні підприємства. Такий механізм дозволить нам збалансувати стосунки з тепловиками, та завершити впровадження європейських кодексів на ринку газу", - зазначив Коболєв.
Нагадаємо, до початку опалювального сезону 2019/2020 років Україна матиме у підземних сховищах 21 млрд кубометрів газу.