Нафтогаз предлагает переложить долги тепловиков на местные бюджеты - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Нафтогаз предлагает списывать долги за отобранный газ из местных бюджетов, если по завершении сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ. Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в Facebook, передает УНН.
"Крайне важно решить проблему тепловиков. Не секрет, что эти потребители накапливают долги и не имеют стимулов должным рассчитываться - ведь, согласно законодательству, их невозможно отключить. Как результат - имеем миллиардные разбалансы у операторов газораспределительных сетей, а долг облгазов перед оператором ГТС уже достиг 38 млрд грн", - написал Коболев.
Он также отметил, что рынок, на котором такое происходит - нельзя назвать европейским.
"Чтобы решить эту проблему, Нафтогаз согласен перейти к модели, при которой мы, как большая государственная компания, будем ответственность за отборы всех тепловиков. В то же время, в законодательстве необходимо предусмотреть очень простой принцип - если по завершению сезона тепловик не рассчитался за отобранный газ, средства списываются из местного бюджета. Тогда будет стимул в муниципальных тепловиков рассчитываться, а у местных властей - контролировать коммунальные предприятия. Такой механизм позволит нам сбалансировать отношения с тепловиками, и завершить внед ния европейских кодексов на рынке газа", - отметил Коболев.
Напомним, до начала отопительного сезона 2019/2020 годов Украина будет иметь в подземных хранилищах 21 млрд кубометров газа.