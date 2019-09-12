Нафтогаз попередив про загрози для опалювального сезону через тепловиків-боржників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Україні є 113 підприємств - виробників тепла, які боргують НАК "Нафтогаз України" за газ, що ставить під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
За даними НАК, йдеться про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).
"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим. Наразі список включає 133 боржника при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) - 1316 підприємств", - додали у компанії.
Раніше Прем'єр Гончарук заявив, що Україна готова до нового опалювального сезону.