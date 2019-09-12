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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100948 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116598 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108314 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114785 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Нафтогаз предупредил об угрозах для отопительного сезона из-за тепловиков-должников

Нафтогаз предупредил об угрозах для отопительного сезона из-за тепловиков-должников

Киев  •  УНН

 • 11341 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине есть 113 предприятий - производителей тепла, которые задолжали НАК "Нафтогаз Украины" за газ, что ставит под угрозу своевременный старт отопительного сезона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

По данным НАК, речь идет о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - добавили в компании.

Ранее Премьер Гончарук заявил, что Украина готова к новому отопительному сезону.

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