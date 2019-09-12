Нафтогаз предупредил об угрозах для отопительного сезона из-за тепловиков-должников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине есть 113 предприятий - производителей тепла, которые задолжали НАК "Нафтогаз Украины" за газ, что ставит под угрозу своевременный старт отопительного сезона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
По данным НАК, речь идет о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО).
"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - добавили в компании.
Ранее Премьер Гончарук заявил, что Украина готова к новому отопительному сезону.