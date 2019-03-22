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“Нафтогаз” планує витратити на аудиторів 6,9 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В рамках підготовки до випуску єврооблігацій НАК “Нафтогаз України” оголошує відкриті торги на закупівлю аудиторських послуг на які планує витратити 6,9 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Нафтогаз Україна”.

“Нафтогаз” планує витратити на аудиторів 6,9 млн грн

“Основними завданнями, які мають бути реалізовані, є підготовка та випуск Листів-запевнень для цілей випуску єврооблігацій, а також перегляд та підготовка звіту стосовно іншої інформації Проспекту емісії для випуску єврооблігацій на основі консолідованої фінансової звітності. Підготовка відповідних документів є стандартною умовою для випуску та розміщення єврооблігацій. Очікувана вартість закупівлі — 6,9 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

У “Нафтогазі” додали, строк надання послуг — до 31 травня 2019 року. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — до 15:00 год. 22 квітня 2019 р.

Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” у квітні запропонував побутовим споживачам газ за ціною, на 2% нижчою від регульованої, встановленої Кабміном — за 8,38 грн за кубометр.

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